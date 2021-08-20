Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin devrildiği kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin devrildiği kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Bünyamin Baştürk (61) idaresindeki 06 EU 6959 plakalı otomobil, Derekarabağ köyü mezarlığı yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü Baştürk yaşamını yitirdi, araçtaki Gülsüm Baştürk (47) yaralandı.
Baştürk, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İncelemenin ardından Bünyamin Baştürk'ün cenazesi morga götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz