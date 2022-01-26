Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü

ESKİŞEHİR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

İncili Mahallesi Eskişehir Caddesi'ndeki 5 katlı bir otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otelde büyük çapta hasar meydana geldi.