Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

ESKİŞEHİR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

İncili Mahallesi Eskişehir Caddesi'ndeki 5 katlı bir otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otelde büyük çapta hasar meydana geldi.

Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

Eskişehir, Karahisar, Yangın, Güncel, Haber

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