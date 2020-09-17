Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da maske takmayan 20 kişiye 18 bin lira ceza uygulandı
Son dakika gündem haberi... Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 20 kişiye 18 bin lira ceza yazıldı.
17.09.2020 10:19 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:22
Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 20 kişiye 18 bin lira ceza yazıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, sorumluluk alanlarında Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler, kentteki denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında vatandaşa uyarılarda bulundu.
Denetimler sırasında maske takmadıkları belirlenen 20 kişiye toplam 18 bin lira para cezası uygulandı.
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Kaynak: AA