Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 16 kişiye 19 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 16 kişiye 19 bin lira ceza

10.12.2020 19:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:36
Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 16 kişiye 19 bin lira ceza

Son dakika gündem haberi... Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp bir binanın bodrum katında kumar oynayan 16 kişiye 19 bin 600 lira ceza kesildi.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp bir binanın bodrum katında kumar oynayan 16 kişiye 19 bin 600 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen polis ekipleri, adrese yapılan baskında Kovid-19 önlemlerine rağmen 3 masa etrafında 16 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Ekipler, adreste bulunan 16 kişiye toplam 19 bin 600 lira para cezası kesti.

Mekanın sorumluları N.A, S.Ö. ile C.K. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

İlgili Haberler

Son Dakika | Evde kumar oynayan 16 kişiye 70 bin lira ceza
Son Dakika | Evde kumar oynayan 16 kişiye 70 bin lira ceza
Son dakika haberi: Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin lira ceza
Son dakika haberi: Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin lira ceza
Mersin'de kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 79 bin lira ceza
Mersin'de kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 79 bin lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan İlham Aliyev Mehmet Ersoy Süleyman Soylu
Magazin Şener Şen Öykü Çelik Acun Ilıcalı Sermiyan Midyat
Spor Sörloth Pierre Webo Şenol Güneş Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg İlaç Pfizer Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kumar oynayan 16 kişiye 19 bin lira ceza - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 19:36:43. #1.14#
title