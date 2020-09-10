Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek
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Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.

Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek
10.09.2020 07:33 | Son Güncelleme: 10.09.2020 07:36

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.

Vali Gökmen Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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