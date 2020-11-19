Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'da İl Salgın Denetim ile polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklar ile iş yerlerinde denetim yaptı.