Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da kayıp ihbarında bulunulan kişi aranıyor
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Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da kayıp ihbarında bulunulan kişi aranıyor

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da kayıp ihbarında bulunulan kişi aranıyor
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Afyonkarahisar merkeze bağlı Fethibey beldesinde kayıp ihbarında bulunulan Osman Gönk (40) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Fethibey beldesinde kayıp ihbarında bulunulan Osman Gönk (40) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Gönk'ün, 9 Temmuz Cuma günü akşamı evinden ayrılmasının ardından bir daha haber alamayan yakınları, kendi imkanlarıyla yaptıkları arama çalışmalarından sonuç alamadı.

Bunun üzerine aile fertleri 12 Temmuz'da jandarmaya başvurarak, kayıp ihbarında bulundu.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince başlatılan arama çalışmalarının sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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