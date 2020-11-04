Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da karantina kurallarına uymayan okul müdürü yurda yerleştirildi
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Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da karantina kurallarına uymayan okul müdürü yurda yerleştirildi

04.11.2020 11:35 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:38
Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da karantina kurallarına uymayan okul müdürü yurda yerleştirildi

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için izolasyonda olması gereken okul müdürü, polis ekiplerince yakalanarak Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için izolasyonda olması gereken okul müdürü, polis ekiplerince yakalanarak Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve izolasyonda olması gereken okul müdürü S.D, İl Salgın Denetim (İSDEM) ekiplerince yapılan kontrolde evinde bulunamadı. Durumun bildirilmesi üzerine S.D, polis ekiplerince yakalandı.

Organize Sanayi Bölgesindeki KYK'ye ait Tınaztepe Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen S.D'ye adli ve idari cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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