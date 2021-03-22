Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da kaçak tütün operasyonu
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Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da kaçak tütün operasyonu

22.03.2021 19:49 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:53
Son dakika haberi... Afyonkarahisar'da kaçak tütün operasyonu

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da 165 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da 165 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tütün satışı yapan bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 165 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.

Ekipler, işletme sahipleri O.K, M.S. ve T.R.K. hakkında adli işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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