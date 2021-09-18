Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da kaçak alkol operasyonu - Haberler
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Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da kaçak alkol operasyonu

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da kaçak alkol operasyonu

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'da kaçak etil alkol ile sahte rakı ve viski ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da kaçak etil alkol ile sahte rakı ve viski ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir şüphelinin ev ve iş yerinde kaçak alkol üretimi yaptığı yönünde bilgi aldı.

Ekipler Hali D'nin (29), adreslerine baskın düzenledi.

D'nin iş yerinde yapılan aramada, bir kurusıkı tabanca, 30 tabdk bandrolü, 5 bin 150 gram kıyılmış tütün, 2 bin 690 içi tütün ile doldurulmuş makaron, 14.5 litre sahte rakı, 4.5 litre sahte viski, 5 bin dal içi boş makaron, 24.5 litre etik alkol, 180 ml viski cipsi ele geçirildi.

Halil D. emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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