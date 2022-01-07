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AFYONKARAHİSAR - İki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Tuncay Kuzpınar idaresindeki 03 AV 044 plakalı otomobil, Çiğiltepe köyü mevkisinde karşı şeride geçerek Ali Kıray yönetimindeki 34 CAZ 783 otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 03 AV 044 plakalı otomobil ikiye bölündü.

Kaza yerine jandarma, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile Selma Kıray ve Hüseyin Kuzpınar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Hüseyin Kuzpınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AFYONKARAHİSAR - İki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - İki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - İki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - İki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - İki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - İki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - İki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - İki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri

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