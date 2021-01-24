Son dakika... AFYONKARAHİSAR - İki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika... AFYONKARAHİSAR - İki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

24.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:28

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Sadıklı ilçesinde iki katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Sadıklı ilçesinde iki katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hisar Mahallesi Kızık Sokak'ta sabah saatlerinde iki katlı ahşap binanın çatısı, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Öte yandan binada uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Son dakika... AFYONKARAHİSAR - İki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
Son dakika... AFYONKARAHİSAR - İki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
Son dakika... AFYONKARAHİSAR - İki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
Son dakika... AFYONKARAHİSAR - İki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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