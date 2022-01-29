Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da doğal gazdan zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
AA, Arif Yavuz - Güncel
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Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da kombiden sızan doğal gazdan etkilenen 3'ü çocuk 9 kişi tedavi altına alındı.
DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Afyonkarahisar'da kombiden sızan doğal gazdan etkilenen 3'ü çocuk 9 kişi tedavi altına alındı.
Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesi'nde 6 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairenin kombisinde doğal gaz sızıntısı meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince doğal gazdan zehirlenen Kübra A, Müyesser A, Özlem A, Nuray A, Keziban D, Ayşenur E. ile çocuklar D.K, T.S. ve E.A.K. kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Arif Yavuz - Güncel