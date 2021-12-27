Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki çocuk öldü, anne ve baba yaralandı
AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı.
KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı.
Arif Kökten idaresindeki 07 AJE 062 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Kadıköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Refüje çarpan otomobil, yol kenarındaki tarlaya girdi.
Kazada sürücü ile eşi Sultan ve oğlu Muhammed Ali Kökten yaralandı.
Çay Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Muhammed Ali Kökten, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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