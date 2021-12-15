Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şaban Gökay (62) idaresindeki 26 FY 888 plakalı otomobil, Emirdağ - Bolvadin kara yolu Başkonak köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Otomobil sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan Ayşe Gökay (57) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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