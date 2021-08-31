Herkes panikle kapıya koştu, o elindeki çayı bırakmadı...Deprem anı kamerada

Herkes panikle kapıya koştu, o elindeki çayı bırakmadı.

Herkes panikle kapıya koştu, o elindeki çayı bırakmadı...Deprem anı kamerada

AFYONKARAHİSAR - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen ve Afyonkarahisar'da hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem anında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar kent genelinde hissedilen depremde yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iş yerlerinde oturan esnafın depremi hisseder etmez dışarıya doğru kaçma girişimleri görülüyor. Deprem anında büyük panik yaşandığı gözlenirken, bir iş yerinde oturan esnaf ve müşteri ise sarsıntıyı hisseder hissetmez hemen kendisini sokağa atarak yaşadıklarını bir birlerine anlatıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan