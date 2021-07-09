Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da ambulansın altına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Son dakika haberler... Afyonkarahisar'da ambulansın altına giren yılan çıkarılarak doğaya bırakıldı.
Afyonkarahisar'da ambulansın altına giren yılan çıkarılarak doğaya bırakıldı.
Sandıklı 3 Nolu Aile Aile Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibi, ihbar üzerine ayağı kırılan bir vatandaş için yola çıktı.
Adrese ekip, ayağı kırılan kişiye müdahalede bulunduğu sırada ambulansın altına yılan girdi.
Yılan bir süre sonra aracın motor kısmına geçti.
Ambulansa alınan hasta, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine götürüldü.
Hasta ambulanstan indirildikten sonra yılanın çıkarılması için itfaiyeye haber verildi.
İtfaiye ekipleri, yılanı çıkarıp doğaya bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz