AFYONKARAHİSAR - Aile ve Dini Rehberlik Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi konakta yangın çıktı - Haberler
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AFYONKARAHİSAR - Aile ve Dini Rehberlik Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi konakta yangın çıktı

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi konakta çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi konakta çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hisar Mahallesi'nde, restorasyonu Sandıklı Belediyesi tarafından yapıldıktan sonra İlçe Müftülüğüne devredilen tarihi konakta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevre evlerde karantinada olan vatandaşlar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alındı.

İtfaiye görevlilerinin, yangına müdahalesi sürüyor.

AFYONKARAHİSAR - Aile ve Dini Rehberlik Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi konakta yangın çıktı

AFYONKARAHİSAR - Aile ve Dini Rehberlik Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi konakta yangın çıktı

AFYONKARAHİSAR - Aile ve Dini Rehberlik Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi konakta yangın çıktı

AFYONKARAHİSAR - Aile ve Dini Rehberlik Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi konakta yangın çıktı
AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri
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Haber: AFYONKARAHİSAR - Aile ve Dini Rehberlik Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi konakta yangın çıktı - Haberler
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