AFRİN'DE FÜZELİ SALDIRI: 4 SİVİL ÖLDÜ, 20 YARALI - Haberler
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AFRİN'DE FÜZELİ SALDIRI: 4 SİVİL ÖLDÜ, 20 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TERÖR örgütü YPG/PKK'nınTel Rıfat bölgesinden Afrin ilçesindeki yerleşimlere füzeyle saldırması sonucu 4 sivil öldü, 20 sivil yaralandı.

TERÖR örgütü YPG/ Pkk'nınTel Rıfat bölgesinden Afrin ilçesindeki yerleşimlere füzeyle saldırması sonucu 4 sivil öldü, 20 sivil yaralandı.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre saat 15.30 sıralarında PKK/ Ypg terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkezine yönelik 5 adet grad füze atışı gerçekleştirildi. Valilik, ilk belirlemelere göre 4 sivil kişinin hayatını kaybettiği, 20 sivilin ise çeşitli yerlerinden yaralandığını ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi. Açıklamada ayrıca valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanıldığı da kaydedildi.

AFRİN'DE FÜZELİ SALDIRI: 4 SİVİL ÖLDÜ, 20 YARALI

AFRİN'DE FÜZELİ SALDIRI: 4 SİVİL ÖLDÜ, 20 YARALI

AFRİN'DE FÜZELİ SALDIRI: 4 SİVİL ÖLDÜ, 20 YARALI

AFRİN'DE FÜZELİ SALDIRI: 4 SİVİL ÖLDÜ, 20 YARALI

AFRİN'DE FÜZELİ SALDIRI: 4 SİVİL ÖLDÜ, 20 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Terör, YPG, PKK, Ölü, Güncel, Haber

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