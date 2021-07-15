Son dakika haberi: Afrin'de ceset sayısı 61'e yükseldi

Son dakika haber: Hatay Valisi Rahmi Doğan toplu mezarlarda ceset sayısının 61'e çıktığını, bunun insanlık suçu olduğunu söyledi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan toplu mezarlarda ceset sayısının 61'e çıktığını, bunun insanlık suçu olduğunu söyledi.

Terör örgütünün Zeytin Dalı Harekatı başlamadan birkaç gün önce Ocak 2018'de Afrin merkez Yeni Afrin Mahallesi'nde boş araziye iş makinesi ile 15-20 metre genişliğinde kazı yaptığı ve örgüt mensuplarının kamyonetlerle daha önce infaz ettikleri kimliği belirsiz şahısları kazdıkları alana gömdükleri şeklinde alınan ihbar üzerine yerel savcı harekete geçti. Savcılık tarafından verilen talimatla yerel kolluk güçleri tarafından bahse konu yerde kazı yapıldı. Yapılan kazıda bulunan ceset sayısı 61'e çıktı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan PKK/YPG terör örgütü tarafından katledilen sivil vatandaşın sayısının 61'e yükseldiğini belirterek, "Dün Afrin'de yerel polis ve yerel savcının nezaretinde bir toplu mezar bulundu. Tabi bu bir insanlık suçu. PKK/YPG terör örgütünün ne tür suçlar işlediği ve neler yaptığı zaman zaman çıkıyor. Dün rakamları açıklamıştık, 35'ti, ancak bugün itibari ile sayı 61'e çıktı ve çalışma da hala devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Afrin harekatından birkaç gün önce Afrin'de bulunan sivil halktan rakamını bilmediğimiz sayıda insan PKK/YPG terör örgütü tarafından katledilmiştir. Katledilen bu insanlar Afrin'in hemen kenar mahallesinde kepçelerle, dozerle açılan mezarlara gömülmüştür. Dün bir ihbar üzerine bir çalışma yapıldı. Bu çalışma neticesinde elde ettiğimiz rakamların akşama doğru artacağını düşünüyoruz. Yerel savcı, sağlık birimleri, yerel polis çalışmasını devam ettiriyor. PKK/YPG terör örgütünün işlemiş olduğu bu insanlık suçunu bu uluslararası örgütlerin görmesini istiyoruz. Bir ay önce PKK/YPG terör örgütü Afrin'deki sivil bir hastaneyi hedef almış ve 14 sivil vatandaş şehit olmuştu. Bunların tacizleri sivil halk üzerine devam etmekte. Bombalı araçlarla, Tel Rıfat ve Mümbiç'ten attıkları füzelerle Afrin'de yaşayan sivil vatandaşlarımız taciz edilmekte. Bugün itibari ile çalışmalarımız devam ediyor zaman içerisinde gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Yapılan kazı sonucunda çuvalların içerisinde konmuş şekilde 61 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kazı işlemi halen devam ediyor.

(Gökhan Aklan - Adem Karagöz - Recep Dağdelen/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı