Son dakika haberi! Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberi! Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi! Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: SURİYE'nin Afrin kent merkezinde bombalı aracın infilak etmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

SURİYE'nin Afrin kent merkezinde bombalı aracın infilak etmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hatay Valiliği, Suriye'nin Afrin kent merkezindeki Eşrefiye Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında bombalı aracın patladığını duyurdu. Açıklamada, 3 kişinin öldüğü, 3 kişin de yaralandığı kaydedildi. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.


Son dakika haberi! Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi! Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi! Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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