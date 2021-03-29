Son dakika haberi! Afrika ülkesi Botsvana'ya COVAX kapsamında 33 bin doz Kovid-19 aşısı ulaştı
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Son dakika haberi! Afrika ülkesi Botsvana'ya COVAX kapsamında 33 bin doz Kovid-19 aşısı ulaştı

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Afrika ülkesi Botsvana'ya COVAX kapsamında 33 bin doz Kovid-19 aşısı ulaştı

Son dakika gündem haberine göre Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, Afrika ülkesi Botsvana'ya 33 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı gönderildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, Afrika ülkesi Botsvana'ya 33 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı gönderildi.

DSÖ Afrika Bölgesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, aşıların hafta sonu Botsvana'ya ulaştığı bildirildi.

Etiyopya Hava Yollarına ait uçakla Botsvana'ya getirilen 33 bin doz Kovid-19 aşısının ilk olarak sağlık çalışanları ve risk grubundaki kişilere yapılacağı aktarıldı.

COVAX kapsamında, Afrika'da 45'ten fazla ülkeye Kovid-19 aşısı gönderildi.

Şimdiye kadar 7,7 milyon doz aşı, yüksek risk taşıyan bölgelere ulaştı.

Botsvana'da 38 bin 466 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 506 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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