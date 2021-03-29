Son dakika haberi! Afrika ülkesi Botsvana'ya COVAX kapsamında 33 bin doz Kovid-19 aşısı ulaştı

Son dakika gündem haberine göre Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, Afrika ülkesi Botsvana'ya 33 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı gönderildi.