Son dakika haberi | Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 10 bini aştı

Son dakika gündem haberine göre Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 10 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 10 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 890 artarak 1 milyon 11 bin 202 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 337 artışla 48 bin 112'ye ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 20 bin 432 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 481, Fas'ta ise 4 bin 932 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 754 bin 256'sı buldu. Bu ülkeyi 301 bin 604 vakayla Fas ve 111 bin 284 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 691 bin 74 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu