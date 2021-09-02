Son dakika haberi | Afrika'da Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında gerileme başladı
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Son dakika haberi | Afrika'da Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında gerileme başladı

Son dakika haberi | Afrika'da Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında gerileme başladı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayılarındaki artış hızı son bir haftada geriledi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayılarındaki artış hızı son bir haftada geriledi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık olağan basın toplantısında, son aylarda Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında rekor artışların görüldüğü kıtada son bir haftada vakaların yüzde 12, ölümlerin ise yüzde 4 azaldığını söyledi.

23-29 Ağustos'ta 211 bin yeni vakanın görüldüğünü kaydeden Nkengasong, aynı dönemde 5 bin 345 ölümün kaydedildiğini belirtti.

Nkengasong, toplamda 197 bini aşan ölümle Afrika'nın dünyadaki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 4,4'ünü teşkil ettiğini, 41 ülkenin halen 3. dalganın etkisinde olduğunu ifade etti.

Afrika'da üretilen aşılar Avrupa'ya gönderilmeyecek

Toplantıda konuşan Afrika Aşı Tedarik Teknik Ekibi (AVATT) Koordinatörü Strive Masiyiwa, Avrupa Birliği'nin yıl sonuna kadar kıtaya 200 milyon aşı göndereceğini söyledi.

Johnson & Johnson'ın Güney Afrika'da ürettiği aşıların Avrupa'ya ihracatının da durdurulduğunu belirten Masiyiwa, burada üretilen tüm aşıların Afrika'da kullanılacağını dile getirdi.

Öte yandan, kıtadaki vaka sayısı 7 milyon 900 bine yaklaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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