Son dakika haberi... Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 470 bine yaklaştı
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Son dakika haberi... Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 470 bine yaklaştı

Son dakika haberi... Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 470 bine yaklaştı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyon 469 bin 816 oldu.

Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyon 469 bin 816 oldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada 118 bin 224 kişi, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 4 milyon 469 bin 816'ya yükseldiği kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 986 bin 694'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da şimdiye kadar sadece 14 milyon doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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