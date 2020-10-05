Son dakika haberi | Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 522 bini aştı
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Son dakika haberi | Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 522 bini aştı

05.10.2020 11:35 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:35
Son dakika haberi | Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 522 bini aştı

Son dakika haberler: Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 523 bine yaklaştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 523 bine yaklaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 522 bin 928'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 36 bin 569'a yükseldi.

Kıtada tedavisi süren 225 bin 968 vaka bulunurken, 1 milyon 260 bin 391 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 976 ile Güney Afrika, 5 bin 981 ile Mısır, 2 bin 330 ile Fas'ta görüldü.

En fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ilk üç ülke 681 bin 289 ile Güney Afrika, 133 bin 272 ile Fas ve 103 bin 683 ile Mısır oldu.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de Kovid-19'a bağlı ölüm rapor edilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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