Son dakika haberi: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 225 bini aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 225 bini aştı

Son dakika gündem haberi... Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 225 bin 249'a yükseldi.

Son dakika haberi: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 225 bini aştı
28.08.2020 07:57 | Son Güncelleme: 28.08.2020 07:57

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 225 bin 249'a yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 685 artarak 1 milyon 225 bin 249 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 254 artışla 28 bin 910'a ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 13 bin 628 ölümle Güney Afrika, 5 bin 342 ölümle Mısır, 1475 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 618 bin 286, bu ülkeyi 98 bin 62 vaka ile Mısır ve 57 bin 85 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 957 bin 854 kişi ise iyileşti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü 3. Sayfa
Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
Eşine 'Dağlık alana gidiyorum' diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu 3. Sayfa
Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti 3. Sayfa
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Ekonomi
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü Dünya
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu Ekonomi
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
İzmir'de kan donduran olay! Moloz döküm alanında genç kızın cansız bedeni bulundu
İzmir'de kan donduran olay! Moloz döküm alanında genç kızın cansız bedeni bulundu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu
İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi
İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi
Bakan Albayrak'ın 'Tehdit edildim' çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı
Bakan Albayrak'ın "Tehdit edildim" çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Aşırı hızlı motosikletli virajı alamadı otomobilin altına girerek hayatını kaybetti
Aşırı hızlı motosikletli virajı alamadı otomobilin altına girerek hayatını kaybetti
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Pendik'de ambulans şoförü silahlı saldırıya uğradı
Pendik'de ambulans şoförü silahlı saldırıya uğradı
Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı
Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti
Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti
Roma'dan ayrılması beklenen Cengiz Ünder'in Napoli'li Milik ile takası gündeme geldi
Roma'dan ayrılması beklenen Cengiz Ünder'in Napoli'li Milik ile takası gündeme geldi
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu
Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı
Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Oruç Reis Ömer Çelik Fatih Dönmez Aleksandr Lukaşenko
Magazin Oğuzhan Koç Hande Erçel Bergüzar Korel Murat Dalkılıç
Spor Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Anne Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 225 bini aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 08:00:35. #1.15#
title