Son dakika haberi... Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 118 bin 528'e yükseldi
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Son dakika haberi... Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 118 bin 528'e yükseldi

Son dakika haberi... Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 118 bin 528'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 118 bin 528 oldu.

Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 118 bin 528 oldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 479 bin 13'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 118 bin 528'i bulurken, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 997 bin 398'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da şimdiye kadar 15 milyon doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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