Son dakika haberi: Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 98 bine yaklaştı
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Son dakika haberi: Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 98 bine yaklaştı

13.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:52
Son dakika haberi: Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 98 bine yaklaştı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bine yaklaştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bine yaklaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada Kovid-19 vakası sayısı 3 milyon 754 bin 686'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 285 bin 668'e ulaşırken aktif vaka sayısı 371 bin 51 oldu.

Kıta genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 97 bin 967'ye çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Sahra Altı Afrika'da şimdiye kadar yalnızca Seyşeller ve Morityus toplu aşılamaya başladı. Kuzey Afrika'da aşılamaya başlayan ülkeler Fas, Cezayir ve Mısır oldu.

Kitlesel bağışıklığın elde edilebilmesi için kıtadaki 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ının aşılanması hedefleniyor.

Afrika Birliği (AfB), hem Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimi hem de aşı firmalarına verdiği siparişlerle kıta için gerekli aşı rakamına yaklaşsa da siparişlerin ne zaman teslim edileceği halen belirsiz.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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