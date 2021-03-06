Son dakika haberi: Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 450'ye yükseldi
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Son dakika haberi: Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 450'ye yükseldi

06.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:24
Son dakika haberi: Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 450'ye yükseldi

Son dakika haberi... Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 977 bin 300'e, ölenlerin sayısı 105 bin 450'ye yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 977 bin 300'e, ölenlerin sayısı 105 bin 450'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 3 milyon 977 bin 300'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 540 bin 341'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Afrika genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 105 bin 450'ye çıktı.

Kıta genelinde Güney Afrika, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fildişi Sahili, Seyşeller, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Kenya, ve Zimbabve'de kitlesel aşılama başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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