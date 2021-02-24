Son dakika haberi: Afrika'da COVAX kapsamında ilk Kovid-19 aşı teslimatı Gana'ya yapıldı
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Son dakika haberi: Afrika'da COVAX kapsamında ilk Kovid-19 aşı teslimatı Gana'ya yapıldı

24.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:01
Son dakika haberi: Afrika'da COVAX kapsamında ilk Kovid-19 aşı teslimatı Gana'ya yapıldı

Son dakika haberlerine göre Gana, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından dağıtılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını teslim alan ilk Afrika ülkesi oldu.

Gana, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından dağıtılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını teslim alan ilk Afrika ülkesi oldu.

Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretilen 600 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısı, başkent Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanına ulaştı.

DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan ortak açıklamada, Gana'nın COVAX kapsamında Kovid-19 aşılarını alan ilk ülke olmasından memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, aşılarının salgının sona ermesinde kritik önem taşındığı belirtildi.

Ülkede, ulusal çapta aşılama kampanyasının gelecek günlerde başlaması bekleniyor.

Gana'da şimdiye kadar 81 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, 584 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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