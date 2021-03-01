Son dakika haberi... Afrika'da 24 ülke daha Kovid-19 aşılarını teslim almaya hazırlanıyor

Son dakika haber: Afrika'da Gana ve Fildişi Sahili'nin ardından 24 ülke daha uzun süredir beklenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına yakında kavuşacak.

Afrika'da Gana ve Fildişi Sahili'nin ardından 24 ülke daha uzun süredir beklenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına yakında kavuşacak.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) açıklamasına göre, Gana ve Fildişi Sahili'nin ardından 24 ülke daha Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşılarını "gelecek haftalarda" teslim alacak.

COVAX aracılığıyla yarın Kenya'ya 4 milyon 176 bin, Nijerya'ya 16 milyon 8 bin aşı ulaşacak.

Kıtada şimdiye kadar Güney Afrika, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fildişi Sahili, Seyşeller, Morityus, Ekvator Ginesi ve Zimbabve toplu aşılamaya başladı.

Gana'da toplu aşılama yarın başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş