Son dakika haberi... Afrika'da 24 ülke daha Kovid-19 aşılarını teslim almaya hazırlanıyor
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Son dakika haberi... Afrika'da 24 ülke daha Kovid-19 aşılarını teslim almaya hazırlanıyor

01.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:46
Son dakika haberi... Afrika'da 24 ülke daha Kovid-19 aşılarını teslim almaya hazırlanıyor

Son dakika haber: Afrika'da Gana ve Fildişi Sahili'nin ardından 24 ülke daha uzun süredir beklenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına yakında kavuşacak.

Afrika'da Gana ve Fildişi Sahili'nin ardından 24 ülke daha uzun süredir beklenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına yakında kavuşacak.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) açıklamasına göre, Gana ve Fildişi Sahili'nin ardından 24 ülke daha Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşılarını "gelecek haftalarda" teslim alacak.

COVAX aracılığıyla yarın Kenya'ya 4 milyon 176 bin, Nijerya'ya 16 milyon 8 bin aşı ulaşacak.

Kıtada şimdiye kadar Güney Afrika, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fildişi Sahili, Seyşeller, Morityus, Ekvator Ginesi ve Zimbabve toplu aşılamaya başladı.

Gana'da toplu aşılama yarın başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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