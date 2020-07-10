Son dakika haberi... Afrika Birliği, Kovid-19 aşı denemeleri için konsorsiyum oluşturdu
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Son dakika haberi... Afrika Birliği, Kovid-19 aşı denemeleri için konsorsiyum oluşturdu

Son dakika güncel haberi... Afrika Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik deneyleri için yeni bir konsorsiyum oluşturulduğunu duyurdu.

Son dakika haberi... Afrika Birliği, Kovid-19 aşı denemeleri için konsorsiyum oluşturdu
10.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:42

Afrika Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik deneyleri için yeni bir konsorsiyum oluşturulduğunu duyurdu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, yeni konsorsiyumun, dünyadaki aşı geliştiricileri, bağışçılar ve klinik deneyler gerçekleştiren Afrikalı kurumları bir araya getireceği belirtildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) tarafından yönetilecek olan oluşum, Afrikalılar üzerindeki aşı deneylerinin sonuçlarını önceden inceleyerek aşı çıktığında bunun kıtada dolaşıma sokulup sokulmayacağına karar verecek.

Açıklamada görüşlerinde yer verilen Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Kovid-19 aşısının geliştirilmesi için akademisyenlerin, araştırmacıların ve özel sektörün birlikte çalışmasının kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Kıtada Güney Afrika ve Mısır gibi bazı ülkelerde aşı çalışmaları devam ediyor.

Afrika'da virüs bulaştığı tespit edilen kişi sayısı en son yaklaşık 545 bin olarak açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

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