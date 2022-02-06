Son dakika haberi: Afrika Birliği, İsrail'in gözlemci üyeliğine ilişkin kesin kararı gelecek yıla erteledi

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği (AfB) Zirvesinde, İsrail'in gözlemci üyeliğine ilişkin kesin kararın gelecek yılki zirvede görüşüleceği öne sürüldü.

Yerel basındaki habere göre, İsrail'in AfB'deki gözlemci üyeliğine ilişkin karar ertelendi.

AfB, İsrail'in gözlemci üyeliğine ilişkin kesin kararını gelecek yıl düzenlenecek zirvede verecek.

Afrika Birliği Komisyonu, 22 Temmuz 2021'de İsrail'in gözlemci üyeliğini kabul etmişti.

Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya gibi ülkeler karara itiraz ettiklerini duyurmuştu.

İsrail, Afrika Birliği Örgütü'nün (OAU) 2002'de yeniden yapılandırılarak AfB'ye dönüştükten sonra gözlemci üyeliğini kaybetmişti.

Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü destekleyen Afrika Birliği, daha önce İsrail'in gözlemci üye olma çabalarını tüm girişimlere rağmen reddetmişti.