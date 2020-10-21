Son dakika haberi! Afganistan'ın Tahar vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 25 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
21.10.2020 13:27 | Son Güncelleme: 21.10.2020 13:31
Son dakika habere göre Afganistan'ın Tahar vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 25 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Tahar vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 25 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat