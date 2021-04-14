Son dakika haberi... Afganistan'da yılın ilk 3 ayında 573 sivil öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Afganistan'da yılın ilk 3 ayında 573 sivil öldürüldü

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Afganistan'da yılın ilk 3 ayında 573 sivil öldürüldü

Son dakika gündem haberi... Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

Taliban'ın istediği oldu! ABD ve NATO, Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıkladı
Taliban'ın istediği oldu! ABD ve NATO, Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıkladı
Rusya savaşa hazır! ABD'nin hamlesine yanıt gecikmedi, 2 askeri ve 3 hava indirme birliği sınıra konuşlandırıldı
Rusya savaşa hazır! ABD'nin hamlesine yanıt gecikmedi, 2 askeri ve 3 hava indirme birliği sınıra konuşlandırıldı

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

UNAMA'dan yapılan açıklamada, ülkede devam eden şiddet olaylarında 1210 sivilin yaralandığı kaydedildi.

Sivil ölümlerinde, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 29 artış yaşandığı ifade edilen açıklamada, sivil ölümlerinin yüzde 43,5'inden Taliban, yüzde 17'sinden hükümet yanlısı gruplar, yüzde 5'inden terör örgütü DEAŞ, geri kalanından ise devlete muhalif gruplar sorumlu tutuldu.

Açıklamada, sivil kayıplarının çatışmalar, bombalı saldırılar ve suikastlar sonucu yaşandığı belirtildi.

Bu süre içerisinde 179 sivilin sadece çatışmalar nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, sivil kayıpların arasında çocuk ve kadınların da bulunmasının korkutucu olduğu vurgulandı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için barış çabaları sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

ABD'nin Taliban ile anlaşması ve Afganlar arası barış görüşmeleri

ABD, 29 Şubat 2020'de Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzaladı.

Afganistan'da asker bulunduran müttefiklerine danışmadan hareket eden ABD, Taliban'a tüm yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceği sözünü verdi.

Taliban'ın yabancı güçlere saldırmamayı taahhüt etmesine karşın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemler anlaşma dışında kaldı. Taliban ve Afgan yönetimi karşılıklı olarak binlerce kişiyi serbest bıraktı.

Taraflar nihai anlaşmanın müzakeresi için ocakta usul ve yöntemde anlaştı ancak 22 Şubat'ta başlayan müzakerelerde içerik kısmına geçilemedi.

Kabil yönetimi, Taliban'dan öncelikle kapsamlı ateşkes uygulamasını istiyor ve geçiş hükümeti talebini reddediyor.

Taliban, terör örgütleri listelerinden çıkabilmek için ABD'nin taahhüdünü yerine getirmesini de istiyor.

ABD en son 8 Mart'ta 90 günde şiddetin azaltılması ve taraflar arasında geçiş hükümeti kurulması önerisinde bulundu.

Afgan taraflar ile ABD'nin teklifiyle görüşmelerin bu ay Türkiye'de devam etmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Murat Kurum Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Ajda Pekkan Burak Sergen Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Afganistan'da yılın ilk 3 ayında 573 sivil öldürüldü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 13:49:46. #1.16#

title