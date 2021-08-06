Son dakika haberi! Afganistan'da üst düzey hükümet görevlisi öldürüldü

Son dakika haber: Afganistan İçişleri Bakanlığı'nın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, hükümetin Bilgi ve Medya Merkezi (GMIC) Direktörü Dawa Khan Menapal'in bugün öğleden sonra Kabil'de öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı'nın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, hükümetin Bilgi ve Medya Merkezi (GMIC) Direktörü Dawa Khan Menapal'in bugün öğleden sonra Kabil'de öldürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı