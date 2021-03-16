Son dakika haberi: Afganistan'da üniversite servisine silahlı saldırı: 2 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Afganistan'da üniversite servisine silahlı saldırı: 2 ölü

16.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:50
Son dakika haberi: Afganistan'da üniversite servisine silahlı saldırı: 2 ölü

Son dakika haberler: Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde öğretim üyelerini ve öğrencileri taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde öğretim üyelerini ve öğrencileri taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cavid Beşarat, basına yaptığı açıklamada, Baglan'ın Hüseyin Hil bölgesinde Baglan Üniversitesi öğretim üyelerini ve öğrencilerini taşıyan servise silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda bir öğrenci ile araç sürücüsünün yaşamını yitirdiğini, altı öğretim üyesinin yaralandığını ifade eden Beşarat, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Taliban ise yaptığı açıklamada bu iddiayı reddetti.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken, örgüt saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Hülya Avşar Nükhet Duru Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Caner Erkin Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Afganistan'da üniversite servisine silahlı saldırı: 2 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 10:51:29. #1.15#
title