Son dakika haberi... Afganistan'da üniversite servis aracına saldırı: 2 ölü, 6 yaralı
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Son dakika haberi... Afganistan'da üniversite servis aracına saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

16.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:11
Son dakika haberi... Afganistan'da üniversite servis aracına saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Afganistan'ın Baghlan vilayetinde üniversite servis aracına gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın Baghlan vilayetinde üniversite servis aracına gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın Baghlan vilayetinde üniversite öğrencilerini ve öğretmenleri taşıyan servis aracına yerel saatle 08.40 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis memuru Ahmad Jawid Basharat yaptığı açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin de yaralandığını duyurdu. Hayatını kaybedenlerin servis şoförü ve 1 üniversite öğrencisi olduğunu aktaran Basharat, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Şu ana kadar herhangi bir grup saldırıyı üstlenmezken, silahlı saldırganların olay yerinden kaçtığı ifade edildi. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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