Son dakika haberi: Afganistan'da Taliban saldırısında İlçe Emniyet Müdürü hayatını kaybetti
30.09.2020 10:15 | Son Güncelleme: 30.09.2020 10:18
Bir son dakika haberine göre Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Kohistan ilçesine düzenlediği silahlı saldırıda İlçe Emniyet Müdürü ile 2 koruması yaşamını yitirdi.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Kohistan ilçesine düzenlediği silahlı saldırıda İlçe Emniyet Müdürü ile 2 koruması yaşamını yitirdi.
Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sanaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, militanların Kohistan ilçesinde silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda İlçe Emniyet Müdürü Abdul Zahir ile 2 korumasının yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruhani, 3 polisin de yaralandığını belirtti.
Ruhani, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü, beşinin de yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat