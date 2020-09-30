Son dakika haberi: Afganistan'da Taliban saldırısında İlçe Emniyet Müdürü hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Kohistan ilçesine düzenlediği silahlı saldırıda İlçe Emniyet Müdürü ile 2 koruması yaşamını yitirdi.