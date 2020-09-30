Son dakika haberi: Afganistan'da Taliban saldırısında İlçe Emniyet Müdürü hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Afganistan'da Taliban saldırısında İlçe Emniyet Müdürü hayatını kaybetti

30.09.2020 10:15 | Son Güncelleme: 30.09.2020 10:18
Son dakika haberi: Afganistan'da Taliban saldırısında İlçe Emniyet Müdürü hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Kohistan ilçesine düzenlediği silahlı saldırıda İlçe Emniyet Müdürü ile 2 koruması yaşamını yitirdi.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Kohistan ilçesine düzenlediği silahlı saldırıda İlçe Emniyet Müdürü ile 2 koruması yaşamını yitirdi.

Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sanaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, militanların Kohistan ilçesinde silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda İlçe Emniyet Müdürü Abdul Zahir ile 2 korumasının yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruhani, 3 polisin de yaralandığını belirtti.

Ruhani, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü, beşinin de yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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