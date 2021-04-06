Son dakika haberi: Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü
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Son dakika haberi: Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü

Son dakika gündem haberi: Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Taliban militanlarınca düzenlenen silahlı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti.

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Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Taliban militanlarınca düzenlenen silahlı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti.

Nangarhar emniyet yetkilileri, militanların, Nangarhar'ın Surhrod ilçesine bağlı Gazi Baba köyündeki polis karakoluna saldırarak 4 polisin öldürdüğünü açıkladı.

ABD'nin Taliban ile anlaşması ve Afganlar arası barış görüşmeleri

ABD, 29 Şubat 2020'de Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzaladı.

Afganistan'da asker bulunduran müttefiklerine danışmadan hareket eden ABD, Taliban'a tüm yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceği sözünü verdi.

Taliban'ın yabancı güçlere saldırmamayı taahhüt etmesine karşın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemler anlaşma dışında kaldı. Taliban ve Afgan yönetimi karşılıklı olarak binlerce kişiyi serbest bıraktı.

Taraflar nihai anlaşmanın müzakeresi için ocakta usul ve yöntemde anlaştı ancak 22 Şubat'ta başlayan müzakerelerde içerik kısmına geçilemedi.

Kabil yönetimi, Taliban'dan öncelikle kapsamlı ateşkes uygulamasını istiyor ve geçiş hükümeti talebini reddediyor.

Taliban, terör örgütleri listelerinden çıkabilmek için ABD'nin taahhüdünü yerine getirmesini de istiyor.

ABD son olarak 8 Mart'ta 90 gün zarfında şiddetin azaltılması ve taraflar arasında geçiş hükümeti kurulması önerisinde bulundu.

Afgan taraflar ile ABD'nin teklifiyle görüşmelerin nisanda Türkiye'de devam etmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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