Son dakika haberi... Afganistan'da Taliban saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü
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Son dakika haberi... Afganistan'da Taliban saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü

22.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:06
Son dakika haberi... Afganistan'da Taliban saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü

Son dakika haberleri... Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Şirin Tegab ilçe merkezine düzenlediği silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Şirin Tegab ilçe merkezine düzenlediği silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Kerim Yuriş, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Şirin Tegab ilçe merkezine silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 2'sinin yaralandığını belirten Yuriş, çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü ve iki militanın da yaralandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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