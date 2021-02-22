Son dakika haberi... Afganistan'da Taliban saldırısında 2 güvenlik görevlisi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Şirin Tegab ilçe merkezine düzenlediği silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Kerim Yuriş, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Şirin Tegab ilçe merkezine silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 2'sinin yaralandığını belirten Yuriş, çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü ve iki militanın da yaralandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat