Son dakika haberi: Afganistan'da Taliban saldırılarında 6 polis öldü
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Son dakika haberi: Afganistan'da Taliban saldırılarında 6 polis öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetindeki polis karakollarına düzenlediği silahlı saldırılarda 6 polis hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Afganistan'da Taliban saldırılarında 6 polis öldü
15.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:31

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetindeki polis karakollarına düzenlediği silahlı saldırılarda 6 polis hayatını kaybetti.

Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Kerim Yuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Faryab'ın Kaysar ve Peştunkot ilçelerindeki polis karakollarına düzenlediği saldırılarda 6 polisin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yuriş, saldırıların ardından çıkan çatışmalarda 12 militanın öldürüldüğünü, 5'inin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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