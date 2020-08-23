Son dakika haberi | Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 2 polis öldü
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Son dakika haberi | Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 2 polis öldü

Son dakika gündem haberine göre Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Taliban militanlarıyla polis arasında çıkan çatışmada 2 polis hayatını kaybetti.

Son dakika haberi | Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 2 polis öldü
23.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 23.08.2020 14:52

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Taliban militanlarıyla polis arasında çıkan çatışmada 2 polis hayatını kaybetti.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Kandahar'ın Spin Buldak ilçesinin Bulka Nike köyündeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 2 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 polisin yaralandığını ifade eden Barikzey, ayrıca 4 militanın öldürüldüğünü, 5'inin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: AA

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