Son dakika haberi! Afganistan'da Taliban bir kadın polisi öldürdü Son dakika haberine göre Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bir kadın polisi silahla vurarak, öldürdü.

Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bir kadın polisi silahla vurarak, öldürdü. Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hicretullah Akbari, basına yaptığı açıklamada, militanların, bir kadın polisin, Kunduz'un Serasyab Şirket bölgesinde evine baskın düzenlediğini aktardı. Akbari, militanların, kadın polisi evinden çıkararak, kurşuna dizdiğini belirtti. Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Kaynak: AA