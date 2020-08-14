Son dakika haberi! Afganistan'da Taliban bir kadın polisi öldürdü
Son dakika haberine göre Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bir kadın polisi silahla vurarak, öldürdü.
14.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:45
Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bir kadın polisi silahla vurarak, öldürdü.
Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hicretullah Akbari, basına yaptığı açıklamada, militanların, bir kadın polisin, Kunduz'un Serasyab Şirket bölgesinde evine baskın düzenlediğini aktardı.
Akbari, militanların, kadın polisi evinden çıkararak, kurşuna dizdiğini belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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Kaynak: AA