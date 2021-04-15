Son dakika haberi! Afganistan'da Taliban, askeri üsse bombalı ve silahlı saldırı düzenledi: 10 ölü

Bir son dakika haberine göre Taliban militanlarının, Afganistan'ın Zabul vilayetindeki askeri üsse düzenlediği silahlı ve bombalı saldırıda 10 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.