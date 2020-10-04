Son dakika haberi! Afganistan'da son iki haftada 69 sivil öldürüldü

Son dakika haberi... Afganistan'da son iki haftada Taliban militanlarınca düzenlenen saldırılarda 69 sivilin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da son iki haftada Taliban militanlarınca düzenlenen saldırılarda 69 sivilin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, yaptığı açıklamada, militanların son iki haftada ülke genelinde 650 silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırıda 69 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 141 sivilin ise yaralandığını belirtti.

Konuyla ilgili Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat