Son dakika haberi | Afganistan'da son 72 saatte 27 çocuk öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Afganistan'da son 72 saatte 27 çocuk öldürüldü

Son dakika haberi | Afganistan'da son 72 saatte 27 çocuk öldürüldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Afganistan'ın 3 vilayetinde son 72 saat içinde 27 çocuğun öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'ın 3 vilayetinde son 72 saat içinde 27 çocuğun öldürüldüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada, Afganistan'daki çocukların haklarının Taliban ve hükümet tarafından göz ardı edildiği bildirildi.

Ülkenin Kandahar, Host ve Paktiya vilayetlerinde son 72 saat içinde 27 çocuğun öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, bu süre içinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle 136 çocuğun da yaralandığı kaydedildi.

Afganistan'da çocuklara yönelik şiddetin hızla artmasının endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, çocuklara yönelik şiddetin bir cinayet olduğu, bu durumun kaygı verici olduğu aktarıldı.

Açıklamada, çatışmaların arttığı takdirde çocukların ilerleme haklarının tehlikeye gireceği ve geleceklerinin tehdit altında olacağı bildirildi.

Öte yandan, ülkenin birçok vilayetinde yaklaşık iki haftadır Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Taliban'ın kuzey vilayetlerine yönelmesi

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

Taliban, son 4 günde biri ülkenin güneybatısında, diğer beşi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 6 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 28'ini halen kontrolünde tutuyor.

Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Afganistan'ın kuzeyinde bir vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyinde bir vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Talukan kenti Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Talukan kenti Taliban kontrolüne geçti
Afgan hükümet güçleri, Taliban'a karşı kuzeydeki 2 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti
Afgan hükümet güçleri, Taliban'a karşı kuzeydeki 2 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Yusuf Güney Deniz Akkaya Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Merve Çoban Metin Oktay Hakan Reçber Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Afganistan'da son 72 saatte 27 çocuk öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 16:36:46. #1.14#

title