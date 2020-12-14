Son dakika haberi... Afganistan'da silahlı saldırıya uğrayan cami imamı öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Afganistan'da silahlı saldırıya uğrayan cami imamı öldü

14.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:44
Son dakika haberi... Afganistan'da silahlı saldırıya uğrayan cami imamı öldü

Son dakika habere göre Afganistan'ın batısındaki Farh vilayetinde bir din adamı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Farh vilayetinde bir din adamı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Farah Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhibbullah Muhib, gazetecilere yaptığı açıklamada, Farah'ın Laş ve Cuvayn ilçesindeki merkez camisinde imam olan Mevlevi Gulam Sahi'nin cami çıkışı kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Muhib, saldırı sonucu Mevlevi Sahi'nin yaşamını yitirdiğini, saldırganın bölgeden kaçtığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

İlgili Haberler

Son dakika haber | Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun silahlı saldırıda yaralandı
Son dakika haber | Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Olgun silahlı saldırıda yaralandı
Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı saldırı davası başladı
Son dakika gündem: Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı saldırı davası başladı
Son dakika: Yalova'da iş yerine yönelik silahlı saldırı kameraya yansıdı
Son dakika: Yalova'da iş yerine yönelik silahlı saldırı kameraya yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Donald Trump İlham Aliyev Ruhsar Pekcan
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Serdar Ortaç Nilgün Belgün
Spor Pierre Webo Serdar Aziz Burak Yılmaz Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler Erkek Adana Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Afganistan'da silahlı saldırıya uğrayan cami imamı öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 15:45:26. #1.15#
title