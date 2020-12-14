Son dakika haberi... Afganistan'da silahlı saldırıya uğrayan cami imamı öldü

Son dakika habere göre Afganistan'ın batısındaki Farh vilayetinde bir din adamı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Farh vilayetinde bir din adamı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Farah Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhibbullah Muhib, gazetecilere yaptığı açıklamada, Farah'ın Laş ve Cuvayn ilçesindeki merkez camisinde imam olan Mevlevi Gulam Sahi'nin cami çıkışı kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Muhib, saldırı sonucu Mevlevi Sahi'nin yaşamını yitirdiğini, saldırganın bölgeden kaçtığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat