Son dakika haberi... Afganistan'da silahlı saldırıya uğrayan BM Afganistan Yardım Misyonu'nda görevli 5 koruma öldü
Edinilen son dakika gelişmesine göre Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) güvenliğini sağlayan 5 kişinin, kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldüğü bildirildi.
Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) güvenliğini sağlayan 5 kişinin, kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldüğü bildirildi.
UNAMA'dan yapılan açıklamada UNAMA çalışanlarını taşıyan aracın, Kabil'in Surubi ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığı belirtildi.
Saldırıda UNAMA çalışanlarının güvenliğini sağlayan 5 korumanın yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, saldırıdan UNAMA personelinin yara almadan kurtulduğu kaydedildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat